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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

برج الثور.. حظك اليوم الأحد 31 مارس 2024: احرص على تناول أدويتك

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 31 مارس 2024 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 31 مارس 2024

استخدم الثروة بذكاء وكن مبدعًا أيضًا في الحياة المهنية، لن تؤدي أي مشاكل كبيرة متعلقة بالحب إلى حدوث زوبعة في الحياة، لا تفوت الأدوية واتخذ أيضًا الاحتياطات اللازمة أثناء المشاركة في أنشطة المغامرة. 

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي 

تجنب القيل والقال في العلاقة وكن سعيدًا اليوم، قد تشهد بعض علاقات الحب مشاكل، ومن الضروري إبعاد الغرور عن علاقة الحب لتظل سعيدًا. 

توقعات برج الثور صحيا

كن حذرًا أثناء المشاركة في أنشطة المغامرة بما في ذلك الأنشطة تحت الماء، اشربي الكثير من الماء وتأكدي من أن القائمة غنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن. الابتعاد عن التوتر سواء في الحياة الشخصية أو المكتبية. 

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

 التعامل مع الأزمة بجدية، الاستفادة من مهارات الاتصال للبقاء في كتاب جيد للإدارة والعملاء، احتفظ دائمًا بالأشخاص الذين لديهم مشاعر إيجابية من حولك. رحلات العمل ستبقي رجال الأعمال مشغولين ومشغولين. 

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

 تجنب عمليات الشراء المتهورة وركز بدلاً من ذلك على الأمن المالي على المدى الطويل.

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