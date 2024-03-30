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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في تل أبيب| شاهد

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، باندلاع اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين في تل أبيب.

ووفقا لموقع "والا" العبرية وصلت الشرطة بقوات معززة إلى المظاهرة، على صوت هتافات "العار" من المتظاهرين، وهم يحاولون إبعاد المتظاهرين عن نار أشعلت في طريق بيجن.

https://x.com/GLZRadio/status/1774140619071373794?s=20

 

وقالت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، إن عدة مظاهرات خرجت في إسرائيل، تطالب باستقالة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات.

كما رفع المتظاهرون لافتات يطالبون فيها بعودة الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

في غضون ذلك، أدلى أهالي الأسرى الإسرائيليين ببيان خاص، هاجموا فيه نتنياهو: "لقد رأينا جميعا كيف يخرب نتنياهو مرارا وتكرارا صفقة إطلاق سراح المختطفين. يؤجل المناقشات الوزارية، ويتشدد في المواقف، ثم يمنع الوفد من السفر ويقلل من صلاحياته".

وقالوا إنه يفصل صفقات الأسرى لاعتبارات سياسية، مضيفين: "سلوك نتنياهو لا يمكن تصوره، ليس لدينا خيار، سنعمل على استبدالك على الفور - هذه هي أسرع طريقة لتأمين الصفقة"

ودعوا في وقت لاحق أعضاء الائتلاف: "ساعدونا في إنقاذ أحبائنا، تحركوا لاستبدال نتنياهو، تحركوا على الفور ليكون لدينا رئيس وزراء آخر هنا، يجب أن يحدث ذلك الآن، ليس هناك وقت".

وتابعوا: "هذا الأسبوع، أعلن نتنياهو أنه سيجري المفاوضات بمفرده، هل يعقل أن القرارات سيتخذها شخص واحد؟، لقد رأينا جميعا كيف أن مصلحته الشخصية السياسية تدفعه إلى اتخاذ القرارات، وهذا فشل كامل ومتعمد".

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