" بورفؤاد على مائدة واحدة".. السلام البحري ينظم أكبر مأدبة إفطار | صور

نظم نادي السلام البحري ببورفؤاد اكبر مائدة إفطار جماعى خلال شهر رمضان بالمحافظة الباسلة بحضور أكثر من ٦٠٠ شخص من اعضاء النادي و الضيوف.
وشارك في حضور الافطار عدد كبير من اسر مدينة بورفؤاد وذلك للعيش في أجواء البهجة والترابط على مائدة واحدة جمعت الصغير والكبير.
اجتمع أهالي مدينة بورفؤاد بجميع أطيافها، شباب، وكبار، وسيدات، وأطفال، ونفذوا مأدبة الإفطار ، برعاية وتنظيم نادى السلام البحري ببورفؤاد
وكان قد بدأ نادى السلام البحري برئاسة الاستاذ سيد طايع رئيس مجلس الادارة وجميع اعضاء المجلس بالتنسيق والاستعداد منذ صباح باكر لحفل الإفطار الجماعي ، ليكون اكبر مائدة إفطار تشهدها الباسلة منذ بداية الشهر الكريم.
وعلى جانب آخر أشاد كل الحضور بمدى التنظيم والذى ظهر على أعلى مستوى منذ صباح اليوم وحتى إنتهاء موعد الافطار.