" بورفؤاد على مائدة واحدة".. السلام البحري ينظم أكبر مأدبة إفطار | صور

نظم نادي السلام البحري ببورفؤاد اكبر مائدة إفطار جماعى خلال شهر رمضان بالمحافظة الباسلة بحضور أكثر من ٦٠٠ شخص من اعضاء النادي و الضيوف.

وشارك في حضور الافطار عدد كبير من اسر مدينة بورفؤاد وذلك للعيش في أجواء البهجة والترابط على مائدة واحدة جمعت الصغير والكبير.

اجتمع أهالي مدينة بورفؤاد بجميع أطيافها، شباب، وكبار، وسيدات، وأطفال، ونفذوا مأدبة الإفطار ، برعاية وتنظيم نادى السلام البحري ببورفؤاد

السلام البحري ينظم أكبر مأدبة إفطار لأهالى بورفؤاد صور 1000284920 1000284919 1000284918 1000284915 1000284916 1000284917 1000284914 1000284913 1000284912

وكان قد بدأ نادى السلام البحري برئاسة الاستاذ سيد طايع رئيس مجلس الادارة وجميع اعضاء المجلس بالتنسيق والاستعداد منذ صباح باكر لحفل الإفطار الجماعي ، ليكون اكبر مائدة إفطار تشهدها الباسلة منذ بداية الشهر الكريم.

وعلى جانب آخر أشاد كل الحضور بمدى التنظيم والذى ظهر على أعلى مستوى منذ صباح اليوم وحتى إنتهاء موعد الافطار.