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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

'' حزن وبكاء ".. مطران بورسعيد يترأس جنازة القمص "شنوده فتحى"

مطران بورسعيد يترأس
مطران بورسعيد يترأس جنازة وفاة القمص "شنوده فتحى" المهيبة

تولى الأنبا تادرس مطران ايبارشية بورسعيد وتوابعها، اليوم  صلاة الجنازة على القمص شنوده فتحى كاهن كنيسة مارجرجس التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد وذلك بالكنيسة ذاتها، وشاركه فى الصلاه لفيف من مجمع كهنة الإيبارشية وأعداد غفيرة من الأخوة الأقباط.

شارك آباء المجمع المقدس  للكنيسه القبطية فى بورسعيد بتقديم التعازى للأنبا تادرس وآباء كهنه من محافظات مختلفة في جنازة مهيبة، كما أرسل عدد أخر من أساقفة ورهبان من داخل مصر وخارجها  برقيات تعازي في وفاة القمص شنوده فتحى، وشارك في صلاة الجنازة أعداد كبيرة من المسلمين أيضا.

 

شارك في حضور الجنازة عدد من القيادات الأمنية ، كما شارك نواب بورسعيد وقياداتها والمسؤولين بها أيضا ، ومن الحضور أعضاء مجلس النواب أحمد فرغلي و المهندس حسن عمار والدكتورة أمل عصفور.

كما شارك أيضا الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ عن محافظة بورسعيد ، وعمرو الشافعي امين حزب الشعب الجمهوري ، وقيادات حزب مستقبل وطن في تقديم التعازي .

سيطرت حالة من الحزن الشديد على المئات من الأخوة الأقباط والمسلمين أيضا الذين اكتظت بهم الكنيسة حزنا على وفاة القمص شنوده فتحى.

علق الجميع صور الكاهن المتوفي ، معربين عن حزنهم الشديد لوفاته ومؤكدين أنه قد ترك في كل النفوس ذكرى طيبة.

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وكان قد توفي صباح اليوم القمص شنوده فتحى كاهن كنيسه الشهيد العظيم مارجرجس ببورسعيد عن عمر يناهز ال ٧٠ عاما ، بعد صراع طويل مع المرض.

وكان قد قضى كاهن بورسعيد من عمره  ٣٦ عاما في خدمته للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببورسعيد.

مطران بورسعيد يترأس جنازة وفاة القمص "شنوده فتحى" المهيبة

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وطوال سنوات خدمته ككاهن  اهتم بشكل كبير  بالتعمير والإنشاءات وخدم الكنيسه بكل أمانه وتفان ، حيث أنه كان له دور كبير و أساسي في إنشاء ونجاح عدد كبير من المشروعات الكنيسة التي تهدف لخدمه المجتمع البورسعيدي ككل مثل مدارس اليونانية وسان جورج التابعة للمطرانية ومستشفى أفامينا أيضا.

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