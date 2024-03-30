إعلام عبري: وفد إسرائيلي يتوجه إلى القاهرة غدا لاستئناف المفاوضات بشأن غزة

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم السبت، إن بناء على طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيغادر وفد إسرائيلي على مستوى عمل محترف إلى القاهرة غدا، من أجل استئناف المحادثات بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أنه من الممكن السماح بعودة النساء والأطفال دون الرجال إلى شمال قطاع غزة، وذلك خلال النقاش الذي أجري في مجلس الحرب الإسرائيلي حول الاتصالات بشأن الصفقة ومطالب حماس.

ووفقا له، لا يمكن تأكيد ذلك إلا بشرط قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفتيش جميع العائدين. وعلاوة على ذلك.

يذكر أن حماس تطالب بعودة سكان غزة إلى شمال القطاع دون استثناء. وقال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن "قائمة مطالبنا لا تشمل فقط إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، بل أيضا وقف النشاط العسكري في القطاع، وتوزيع المساعدات الإنسانية، والعودة إلى شمال القطاع".

وأضاف: "حتى الآن لم تقدم إسرائيل ضمانات جديتها فيما يتعلق بسلام الشعب الفلسطيني".