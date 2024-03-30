جدعون ساعر: لو أيدت "قانون التجنيد" لوضعني نتنياهو في حكومة الحرب

قال عضو الكنيست الإسرائيلي جدعون ساعر الذي استقال من الحكومة هذا الأسبوع، مساء اليوم السبت، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اشترط انضمامه إلى حكومة الحرب بدعم قانون إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد.

وأضاف ساعر: "لم أوافق على قانون التجنيد، لأن قيمتي وقيم أصدقائي ليست عبارة عن تمريرات نقدية للتاجر".

ووتابع : أننا بحاجة إلى جيش كبير ويجب أن يكون هناك تغيير. إن القيادة الأرثوذكسية المتطرفة ليست في وضع يمكنها من الالتزام بتغيير حقيقي وهادف".



وأوضح: لم أترك الحكومة لأعود إليها مستقبلا بل انضممت إلى حكومة سيئة عارضتها منذ يومها الأول. دخلتها فقط من أجل الحرب. لقد عرضت علي أشياء أخرى كثيرة لا علاقة لها بالحرب، فقلت لا، أريد فقط أن أكون في حكومة الحرب".

وتابع "يجب تغيير الحكومة. لا أعتقد أن هذا أمر جيد - ولا حتى في إدارة الحرب. سنكون معارضة وطنية وسنمنح الحكومة الدعم في كل ما تفهم أنه سيقدمنا نحو أهداف الحرب، لكننا سنظل معارضة".

كما انتقد ساعر إدارة الحرب من قبل الحكومة الطوارئ، وقال: "ما نوع الحرب الدائرة في غزة؟ هل هناك حرب مستمرة؟ ما تأثير ذلك على الأسرى، على مكانة إسرائيل الدولية؟ لا يمكن تخفيف الضغط العسكري وتمديد الحدث وكأن إسرائيل ليس لها حدود زمنية. لقد وصلنا إلى وضع لا توجد فيه تحركات كبيرة منذ أشهر، لا إلى رفح، ولا حتى إلى المخيمات المركزية. هذا الشيء، إلى جانب العديد من الأخطاء الأخرى، أدى إلى موقف مستحيل".