مئات الإسرائيليين يتظاهرون قرب قاعدة "أوفاكيم" بمنطقة النقب

تظاهر المئات من الإسرائيليين أمام مفترق طرق قرب قاعدة "أوفاكيم" بمنطقة النقب جنوبي إسرائيل للمطالبة بصفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس".

أفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن متظاهرين أغلقوا مفترق طرق رئيسى قرب "أوفاكيم" بالنقب للمطالبة بصفقة تبادل أسرى، وإقالة حكومة بنيامين نتنياهو.

في وقت أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن أكثر من 1500 متظاهر خرجوا للاعتراض في ساحة باريس بمدينة القدس يطالبون بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وكان ذوو وأهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، اليوم السبت، قد أصدروا بيانا اتهموا فيه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بعرقلة أي اتفاق بشأن ذويهم.

ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن أهالي وذوي محتجزين إسرائيليين لدى حماس إصدارهم بيانا مهما من أمام مقر "الكرياه" وزارة الدفاع في تل أبيب، حيث تظاهر المئات منهم. وجاء في بيانهم أن "ما سنقوله كلام قاس ولكن ليس لدينا خيار.. نتنياهو يمنع التوصل إلى اتفاق".