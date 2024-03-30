العرابي: الحفاظ على استقرار الدولة المصرية من أهم إنجازات الرئيس السيسي

أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن الحفاظ على استقرار وأمن الدولة المصرية من أهم إنجازات الرئيس السيسي.

وقال محمد العرابي في تصريحات للإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "مصر استطاعت الحفاظ على استقرارها بحكمة القائد وصمود الشعب".

وأضاف محمد العرابي: "المطلوب الفترة المقبلة الاهتمام بخلق وظائف للشباب المصري حتى يكون لديه أمل في المستقبل".

وتابع محمد العرابي: "هناك تحديات كثيرة تواجه الدولة، مثل ضرورة تنمية القوة الناعمة، خاصة وأن مصر تمتلك من مقومات القوة الناعمة الكثير".