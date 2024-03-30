سعاد صالح توجه تحذيرا عاجلا للأسر بشأن ألعاب الأطفال

حذرت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، الأسر والمجتمعات بشكل عام، من ترك الأطفال على الموبايلات لساعات طويلة، وممارسة ألعاب، ينتج عنها انتحار.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن الفترة الأخيرة ظهرت ألعاب، تشد الأطفال، وبعد ذلك تقوم تلك البرامج بتوجيه طلبات للأطفال، ينتج عنها حالات انتحار.

ولفتت إلى أن الأسرة ستكون هي المسؤولة عن وفاة هذا الطفل، ولذلك نطالب الأسر بعد الابتعاد عن الله، وعدم ترك الأطفال بمفردهم.