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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي يكشف مفاجأة في عقد عمرو السولية الجديد مع الأهلي

عمرو السولية
عمرو السولية

كشف الإعلامي أمير هشام، مفاجأة كبرى في عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجديد والذي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

وتابع هشام خلال قناته على "يوتيوب": "الأهلي توصل لاتفاق نهائي مع عمرو السولية على تجديد عقده لمدة موسم واحد فقط، ولكن سوف يتم تقديره نظرًا لمسيرته مع النادي".

 

وأضاف أمير هشام: "الأهلي سوف يقدر اللاعب بشكل كبير، وسوف يمنحه في موسمه الأخير مبلغ 15 مليون جنيه، مع إلغاء بند نسبة المشاركة واستثنائه من هذا الأمر، تقديرًا لما قدمه طوال ارتدائه لقميص الفريق".

 

واختتم أمير هشام: "استثناء السولية من نسبة المشاركة قد يفتح الباب لاستثناء محمد هاني ظهير أيمن الفريق، أيضًا خاصةً أن هناك بند يسمح بإلغاء النسبة حالة تخطي اللاعب 300 …

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