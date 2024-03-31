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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الأهرام": مصر تقوم بجهود مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة

صدى البلد

ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مصر تقوم بجهود مكثفة على أصعدة مختلفة، لوقف إطلاق النار في غزة، وكان آخرها الاجتماع الثلاثي أمس بمقر قصر التحرير الذي ضم كلا من سامح شكري وزير الخارجية، وستيفان سيجورنى وزير خارجية فرنسا، وأيمن الصفدي وزير خارجية الأردن.


وفي افتتاحية عددها الصادر اليوم الأحد.. نوهت الصحيفة إلى أن الاجتماع يأتي في سياق جهودهم المستهدفة التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وما تسببه من كارثة إنسانية، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع، والتوصل لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس، وتحقيق التهدئة في الضفة الغربية، فضلا عن بحث تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها التي تواجه حالة متصاعدة من مضاعفات الفوضى.


وقالت "الأهرام": "استقبلت القاهرة خلال الأشهر الخمسة الماضية العديد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية للنقاش حول السبل الكفيلة بالتهدئة المؤقتة والتي تقود إلى سكوت مستدام للمدافع، انطلاقا من قناعة رئيسية مفادها أنه لا مجال لتحقيق أي تقدم في المفاوضات إذا ما تمسك كل طرف بموقفه، فضلا عن فجوة الثقة بين طرفي الحرب، والتوافق المصري مع الدول الأخرى على الرفض القاطع لأي مساع أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، كما تم تأكيد الرفض التام لأي محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة".


وأشارت إلى أن رؤية مصر تستند إلى أن وقف إطلاق النار في غزة والتهدئة في الضفة الغربية يسهمان في تسوية القضية الفلسطينية من خلال الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإحلال السلام والتعايش في المنطقة بدلا من الحروب والدمار والخراب.


واختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة: "تنخرط القاهرة في النقاشات الدولية، سواء مع الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية أو العواصم العربية بشأن اليوم التالي لقطاع غزة بعد وقف النار، وتنفتح على كل الأفكار التي من شأنها منع تجدد أي مواجهات بين إسرائيل وحركات المقاومة المسلحة الفلسطينية، ومحورية دور السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة المقبلة، ومساهمات الدول العربية في جهود إعادة إعمار قطاع غزة.. مضيفة "أن جهود مصر لم ولن تتوقف بغية الوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة".

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