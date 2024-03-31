عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

3 سفن تغادر ميناء قبرص لإيصال 400 طن من المساعدات إلى غزة

صدى البلد

غادرت قافلة مكونة من ثلاث سفن ميناء في قبرص، محملة بـ 400 طن من المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات إلى غزة مع تزايد المخاوف بشأن تفاقم المجاعة في القطاع.

وقال مطبخ "وورلد سنترال كيتشن" إن االسفن محملة بوجبات جاهزة مثل الأرز والمعكرونة والدقيق والبقوليات والخضروات المعلبة والبروتينات التي تكفي لإعداد أكثر من مليون وجبة، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وأضافت المؤسسة الخيرية، أن "السفن تحمل أيضا التمر، الذي يتم تناوله تقليدياً لكسر الصيام خلال شهر رمضان".

وافتتحت سفينة المساعدات "أوبن آرمز" الممر البحري المباشر إلى قطاع غزة المحاصر في وقت سابق من الشهر الجاري حاملة 200 طن من الغذاء والمياه والمساعدات الأخرى.
 

غزة قبرص الامدادات وورلد سنترال كيتشن يورونيوز رمضان قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصرف خلال ساعات.. مفاجأة للملايين من أصحاب المعاشات قبل العيد

500 جنيه في يوم| سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد إجازة عيد الفطر 2024| بالتواريخ والأيام.. وعطلات أبريل

صور فضائية حديثة تكشف مفاجآت جديدة عن سد النهضة

بعد كشف شوبير فضيحة لاعب دولي.. الدرديري يطرح سؤالا مثيرا للجمهور

أقل من 95 جنيها|تراجع جديد في أسعار الدواجن.. والبيض مفاجأة غير متوقعة

اللاعب يقترب بقوة.. صفقة نارية على رادار الأهلي

تناولت الحبوب .. ننشر نص شهادة والد رحاب ضحية البراجيل فى التحقيقات|انفراد

ترشيحاتنا

معجزة نادرة الحدوث .. جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن اللاعب احمد رفعت

استشهاد منفذ عملية الطعن في بئر السبع المحتلة

الجمعية العامة تستنكر استهداف دورية لليونيفيل|غير مقبول ويتعارض مع القانون الدولي

ما هو أجر إحياء ليلة القدر.. وكيف أكون مستجابا للدعاء فيها؟ الإفتاء توضح

إصابة شخص في عملية طعن بمحطة حافلات بئر السبع

أهم الأخبار: مفاجأة لأصحاب المعاشات قبل العيد.. شاب يستدرج طالبا ويجرده من ملابسه.. تصالح فتيات مشاجرة ستاربكس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطفل كثير البكاء.. الأعراض والأسباب والعلاج وطرق التعامل معه

مفاجأة للمواطن.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق بعد مبادرة الحكومة

الطفل الشكاي.. الأعراض والأسباب والعلاج ونصائح للتعامل معه

موعد إجازة عيد الفطر 2024| بالتواريخ والأيام.. وعطلات أبريل

فيديو

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ