3 سفن تغادر ميناء قبرص لإيصال 400 طن من المساعدات إلى غزة

غادرت قافلة مكونة من ثلاث سفن ميناء في قبرص، محملة بـ 400 طن من المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات إلى غزة مع تزايد المخاوف بشأن تفاقم المجاعة في القطاع.

وقال مطبخ "وورلد سنترال كيتشن" إن االسفن محملة بوجبات جاهزة مثل الأرز والمعكرونة والدقيق والبقوليات والخضروات المعلبة والبروتينات التي تكفي لإعداد أكثر من مليون وجبة، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وأضافت المؤسسة الخيرية، أن "السفن تحمل أيضا التمر، الذي يتم تناوله تقليدياً لكسر الصيام خلال شهر رمضان".

وافتتحت سفينة المساعدات "أوبن آرمز" الممر البحري المباشر إلى قطاع غزة المحاصر في وقت سابق من الشهر الجاري حاملة 200 طن من الغذاء والمياه والمساعدات الأخرى.

