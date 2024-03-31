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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير الاتحاد الأوروبي بمصر: حزمة أولى من قرض المليار يورو قبل الصيف

أرشيفية
أرشيفية

عبر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر عن أمل الاتحاد في حصول مصر على الجزء الأول من القرض الميسر الطارئ بقيمة مليار يورو (51.2 مليار جنيه) قبل حلول الصيف المقبل.

استشهاد منفذ عملية الطعن في بئر السبع المحتلة


صرح بذلك  كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر لـموقع الشرق بلومبيرج.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن حزمة تمويل ضخمة لمصر تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، منها 5 مليارات يورو على هيئة قروض ميسرة، ونحو 1.8 مليار يورو استثمارات، و600 مليون يورو منح، يُخصص منها 200 مليون يورو لإدارة ملف المهاجرين.


قال برجر : "ستحصل مصر على الجزء الأول من القرض وهو تمويل طارئ بقيمة مليار يورو هذا العام، ونأمل أن يكون ذلك قبل حلول الصيف".


ذكر إن مثل هذه القروض تتطلب  موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي.


وستحصل مصر على الجزء المتبقي وهو الـ4 مليارات يورو على نحو متوالي حتى عام 2027.


توقع برجر أن يشارك نحو 450 شركة أوروبية بمؤتمر الاستثمار الذي ينعقد في القاهرة خلال يونيو المقبل.

 

 

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