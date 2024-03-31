استشهاد منفذ عملية الطعن في بئر السبع المحتلة

أفادت إذاعة جيش الاحتلال باستشهاد منفذ عملية الطعن في بئر السبع المحتلة.



كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة شخص بجروح طفيفة في عملية طعن بمحطة الحافلات المركزية في بئر السبع.

فيما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بـ"تحييد" منفذ عملية الطعن بمحطة الحافلات المركزية في بئر السبع.



وفي الاغلب يعد المصاب خلال عملية الطعن جندي إسرائيلي.



ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ177 وسط ارتكاب الاحتلال لمجازر بحق المدنيين والمرضى والأطباء في مستشفى الشفاء.

ووصلت حصيلة شهداء غزة إلى 32.705 ألف شهيد، و75 ألفا و190 مصابا.