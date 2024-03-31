جامعة طيبة التكنولوجية تبحث التعاون مع المعمل الإقليمي لصحة الحيوان بالأقصر

بحث الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر سبل التعاون المشترك، مع الدكتورة عفاف عبدالباسط، مدير المعمل الإقليمي لبحوث صحة الحيوان بالأقصر، بحضور الدكتور حمودة محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

تناول اللقاء، بحث أوجه التعاون في مجال تدريب طلاب برنامجي تكنولوجيا التصنيع الغذائي، وتكنولوجيا الأغذية والمشروبات في المعمل الإقليمي لبحوث صحة الحيوان بالأقصر، لتعريف الطلاب بطرق سحب وتحليل العينات وخطواتها، وعدد الاختبارات المعتمدة وكيفية تدقيق بيانات التحليل والتعرف بشكل عام على مجال سلامة الغذاء.

وأوضحت مدير المعمل الفرعي لبحوث صحة الحيوان، أن تدريب الطلاب سيكون باكورة التعاون المشترك مع المعمل، وسيكون هناك المزيد من أوجه التعاون المشترك في المجالات التدريبية والبحثية، مشيدة بنوعية البرامج الدراسية التكنولوجية المرتبطة بالأغذية ومناهج دراستها التي تعتمد على الدراسة العملية بنسبة 60%، لأنها مطلوبة في سوق العمل.

من جانبه، رحب الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، بالتعاون مع المعمل الإقليمي لبحوث صحة الحيوان بالأقصر، لما يمثله من بيت الخبرة في مجالات سلامة الغذاء، والذي يتيح لطلاب الجامعة التدرب عمليا بشكل واقعي، ويصقل مهاراتهم وخبراتهم العملية، ضمن خطة تأهيل طلاب الجامعة لسوق العمل ورفع كفاءتهم العلمية والبحثية، وربط الجزء النظري بالتدريب العملي.