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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأورمان توزع كراتين رمضان على الأسر الاولى بالرعاية في قرى الأقصر

صدى البلد

وزعت جمعية الأورمان  4450 كرتونة مواد غذائية على (4450)أسرة ضمن الاسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بمحافظة الأقصر بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وذلك ضمن قوافل مبادرة "أبواب الخير" التى اطلقها صندوق تحيا مصر بهدف توفير المواد الغذائية الجافة لنحو 5 ملايين مواطن من الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المعظم.

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وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية،  أن خطة التوزيع شملت 39 قرية وهى قرى الصعايده والعشي والمدامود والزينية مركز الزينية، وقرى نجع الطويل والمهيدات ونجع خميس ونجع الوحدة ومنشية النوبة والندافين مركز الطود، وقرى الضبعية والاقالتة و القرنة والحدادين والقبلي قمولا مركز القرنه، وقرى الرياينة والحوزة والرزيقات بحري والرزيقات قبلي والمراعزة وأرمنت الوابورات وأولاد الشيخ  والمحاميد والديمقراط  مركز ارمنت، وقرى الغريرة وسطيح والكيمان وطفنيس وأصفون والقرايا والحليلة والدير والحميدات  بمركز إسنا، وقرى القباح و البغدادي والحبيل ومنشاه العماري والزناقطه والبياضية بمركز البياضية.

واوضح أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ربوع المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

وأشاد بصندوق تحيا مصر والذى يتعاون جميع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال وأصحاب الأيادي البيضاء، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية ولتحسين الأحوال المعيشية وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن مصري .

الجدير بالذكر أن تعاون صندوق تحيا مصر مع الأورمان لدعم غير القادرين بدأ قبل سنوات من الآن وأثمر عن إعادة تنمية وتطوير العديد من القرى الأشد احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، كذلك إغاثة عدد كبير من الأسر الأكثر احتياجاً ودعم عدد كبير من الأنشطة الخيرية الإنسانية التي تقدمها الأورمان، واستفاد منها عدد كبير من الأسر الأولى بالرعايا والأكثر احتياجاً.

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