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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يستقبل مدير عام المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية

صدى البلد

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، عدنان السبتي، المدير العام للمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، والدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والمهندس أحمد علي ،المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير و خالد عمران مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالأقصر، وذلك في إطار تفقد أحد مشروعات بيت التمويل الكويتي المتمثل في الخيم الرمضانية وكراتين المواد الغذائية والوجبات المنزلية لتوزيعها على المستفيدين خلال أيام شهر رمضان المبارك.

ومن جانبه أكد المستشار مصطفى ألهم ،محافظ الأقصر، على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التى تربط بين الشعبين الشقيقين المصري والكويتي ، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية ومؤسسة مصر الخير داخل المحافظة وتوصيل المساعدات للمستفيدين خاصة خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وأعرب الدكتور محمد رفاعي ،الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ، عن سعادته باستمرار العمل مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية في تقديم الخدمات وتوصيل المساعدات للمستفيدين من أهالينا في محافظة الأقصر وغيرها من المحافظات ، مشيداً بالعلاقات التاريخية والأخوية التى تربط بين الشعبين الشقيقين المصري والكويتي .

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وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير أن المؤسسة تنفذ حملة إفطار صائم منذ إثنى عشر عاماً مما أوجد لدينا خبرة تنفيذية كبيرة تضمن نجاح الحملة وتنفيذ مستهدفها الخيري بشكل تنموي يحقق الاستقرار المجتمعي للأسر المصرية خلال الشهر الكريم.

وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير إلى أن المؤسسة تعمل بشكل منهجى متطور يعتمد على العديد من معايير الجودة لقياس أثر الحملات السابقة وكيفية تطوير المنتجات لتحقيق أقصى درجات الرضاء لدى المستحقين والمتبرعين.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أننا مستعدون بكامل طاقتنا لتحقيق شراكات إستراتيجية تستهدف توفير الإحتياجات الغذائية الأساسية للأسر المستحقة خلال الشهر الفضيل. 

وأعرب عدنان السبتي ، المدير العام للمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، عن سعادته بهذا اللقاء الأخوى مثمنا الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة مصر الخير.

ونوه بأن دور مصر عبر التاريخ لا ينسى وهذا ليس بجديد على مصر، متمنيا للأشقاء في مصر كل تقدم وازدهار.

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