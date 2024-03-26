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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شركة مياه الأقصر: انطلاق حملة للتوعية بالحفاظ على مصدر الحياة في المنازل

رئيس شركة مياه الشرب
رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ، أنه فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وتعليمات اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بنشر التوعية بين المواطنين بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وعدم إهدارها،

وأكد رئيس شركة مياه الأقصر، أن فرق التوعية ومكلفات الخدمة العامة تعمل على الذهاب للمواطنين وسيدات البيوت فى المنازل بالمدن والقرى بمحافظة الأقصر، للتوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وعدم إهدارها وتوعيتهم بالطرق السليمة والموفرة أثناء غسيل السجاد، وتنظيف المنزل ومسح الأرضيات قبل عيد الفطر المبارك، وتم ذلك فى مناطق إسنا والبياضية والطود، حيث تؤدى زيادة الإستهلاك بالأيام التى تسبق العيد إلى إنقطاع المياه وضعفها بالعديد من المناطق، خاصةً فى نهاية الشبكات رغم أن هذه الأيام تحظى بخطة مكثفة لزيادة طاقة محطات المياه ورفع الضغوط لضخ كميات أكبر، خاصةً بعد إجراء الصيانة اللازمة بالمحطات والمحابس والشبكات على مستوى محافظة الأقصر.
 

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وأوضح اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، أن ذلك يأتى ضمن إستعدادات شركة مياه الأقصر لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة قبل دخول فصل الصيف وما يتبعه من زيادة فى الاستهلاك، حيث ناشد رئيس الشركة المواطنين التعاون والاهتمام بسلوك ترشيد الاستخدام حتى ينعم الجميع بتوفر مياه الشرب فى كافة المناطق دون ضعف أو انقطاع.

كما أصدر رئيس الشركة، تعليماته لكافة الإدارات باتخاذ الاستعدادات اللازمة وإتباع الجاهزية القصوى، وذلك لمواجهة أى أمور طارئة من زيادة إستهلاك خلال الاستعداد لعيد الفطر المبارك، حيث شملت الاستعدادات الإنتهاء من غسيل جميع شبكات المياه لزيادة جودة المياه المنتجة للمواطنين، وتم الانتهاء من غسيل جميع شبكات الصرف الصحى لاستيعاب حجم الإستهلاك المتزايد فى المياه خلال شهر رمضان وخلال أيام العيد، وتم العمل على تطهير محطات الصرف الرئيسية بجميع الإدارات، وتعديل خطة التشغيل للمحطات لتناسب فترات الاستهلاك المختلفة على مدار اليوم خلال أيام العيد، وتعديل جداول الورديات لخدمة الخط الساخن 125 والطوارئ والشبكات لضمان الجاهزية التامة فى الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة.

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