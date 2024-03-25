الشباب والرياضة تنفذ دورة حول القيادة التطوعية بمحافظة الأقصر

تطلق وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، فعاليات دورة تدريبية حول القيادة التطوعية لشباب أندية التطوع بمراكز شباب ( البعيرات ، الاقالتة، المحاميد بحري، الزرنيخ) بمحافظة الأقصر وذلك لإعداد كوادر شبابية، قادرة على نشر ثقافة التطوع بين الشباب.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر و صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.

وتهدف الدورة إلي تنمية قدرات وطاقات الشباب التى تساهم في بناء الشخصية والهوية وتعزز روح المواطنة ونشر ثقافة التطوع في جميع المجالات .

وتناولت محاور الدورة توضيح المفاهيم الخاصة بالتطوع والقيادة ( مفهوم ثقافة العمل التطوعي، مفهوم المهارات القيادية ) ، انواع العمل التطوعي وأهميته بالنسبه للفرد والمجتمع ، أهداف العمل التطوعي واشكاله ، دور العمل التطوعي فى أعداد القيادات المجتمعية وتعزيز قدرة المتطوع الفعال وتأصيل ثقافة الأخذ والعطاء والتبادل المشترك وقيادة المشاريع التطوعية ومميزات العمل التطوعي فى حياة الشباب وتصنيف المهارات القيادية وطرق تطوير مهارات القيادة والأهداف المرجوة من ممارسة الأعمال التطوعية.