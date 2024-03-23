مياه الأقصر تطلق سيارات خدمة العملاء المتنقلة للتيسير على المواطنين بالمحافظة

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ٧ سيارات لمراكز خدمة العملاء المتنقلة حيث تم البدء بمدينة الأقصر بمناطق ميدان المحطة وشارع المنشية، ومنطقة أبو الجود، لعمل السيارات على ورديه صباحيه ومسائية بعد الإفطار، كما تليها تباعًا باقى المراكز بالمحافظة، بمراكز القرنة أرمنت إسنا الزينية البياضية الطود، وذلك فى إطار خطة الدولة إلى التحول الرقمى.

وأصدر رئيس الشركة تعليماته لتلقى جميع الخدمات التى تقدمها الشركة بمراكز الخدمة الثابتة، كما تم البدء فى مجال نظم المعلومات والبرمجيات وأنظمة المرافق لتطبيق المنظومة التى تخدم قطاع المرافق والقطاع التجارى بالشركة.



ويذكر أنه تم تجهيز عدد 7 سيارات خدمة عملاء متنقلة، بالتعاون مع شركة هيدرو كمب الرائدة فى نظام البرمجيات، وذلك للعمل بجميع مراكز وقرى محافظة الأقصر على مدار أيام الأسبوع وذلك لتقديم الخدمات.



وأوضح رئيس شركة الأقصر، أن تلك السيارات تم تصميمها خصيصاً وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات للعمل كمراكز خدمة عملاء متنقلة لتغطية جميع مناطق وأحياء المحافظة والوصول للمناطق التى لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة للمواطنين كبار السن والسادة العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء. كما أتاحت السيارات تقديم القطع الموفره للمياه، التى تخفف العبئ عن كاهل المواطنين، حيث توفر المياه إلى ٩ لتر فى الدقيقة، ومن المتاح أيضاً تركيبها للمواطنين.

وتابع أن الشركة تسعى لمواكبة الوسائل المتطورة التى تحقق راحة العميل ورضاه وتؤدى الخدمة فى أسرع وقت ممكن، مشيرا أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تقدم جميع الخدمات للمواطنين مثل ( التعاقد علي ادخال العدادات - شحن الكروت مسبوقة الدفع - سداد الفواتير- الاستعلام عن الفواتير - قطع موفره - تطهير خزانات المياه - تقديم شكاوي )

يأتي ذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ووفق تعليمات اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، ومتابعة القطاع التجارى محاسب احمد قناوى النجار، ومدير عام خدمة العملاء محاسب هانى فتحى أحمد.

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