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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على موعد أذان المغرب في الأقصر.. اليوم

صدى البلد

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن مواعيد آذان المغرب بكافة المحافظات المصرية.

وجاء توقيت أذان المغرب فى محافظة الأقصر ، فى الخامس عشر من أيام شهر رمضان المبارك، فى تمام الساعة 06.03 مساء.

 

و يتساءل العديد من المواطنين، حول موعد الإفطار و السحور، لتنظيم أوقاتهم و أعمالهم، حسب التوقيت المحلى لمحافظاتهم.

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وجاءت مواعيد أوقاف الصلاة بالمحافظة

موعد صلاة الفجر فى تمام الساعة  04.25 صباحا 
موعد صلاة الشروق فى تمام الساعة 05.49 صباحا.

موعد صلاة الظهر فى تمام الساعة 11.56 صباحا.

موعد صلاة العصر فى تمام الساعة 03:23 مساءاً.

موعد صلاة المغرب فى تمام الساعة 06.03 مساءاً.

موعد صلاة العشاء والتراويح فى تمام الساعة 07.17 مساءاً.

 

الأقصر العشاء والتراويح أيام شهر رمضان صلاة المغرب صلاة العصر صلاة الفجر صلاة الشروق مواعيد آذان المغرب

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