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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد أذان المغرب في الأقصر.. تعرف عليه

صدى البلد

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن مواعيد أذان المغرب بكافة المحافظات المصرية.

وجاء توقيت أذان المغرب فى محافظة الأقصر ، فى الخامس عشر من أيام شهر رمضان المبارك، فى تمام الساعة 06.03 مساء.


ويتساءل العديد من المواطنين، حول موعد الإفطار والسحور، لتنظيم أوقاتهم وأعمالهم، حسب التوقيت المحلى لمحافظاتهم.
 

تعرف على موعد أذان المغرب في الأقصر.. اليوم

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وجاءت مواعيد أوقاف الصلاة بالمحافظة


موعد صلاة الفجر فى تمام الساعة  04.25 صباحا 
موعد صلاة الشروق فى تمام الساعة 05.49 صباحا.

موعد صلاة الظهر فى تمام الساعة 11.56 صباحا.

موعد صلاة العصر فى تمام الساعة 03:23 مساء.

موعد صلاة المغرب فى تمام الساعة 06.03 مساء.
موعد صلاة العشاء والتراويح فى تمام الساعة 07.17 مساء.

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