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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حسن الخاتمة.. وفاة معتمرة من الأقصر في الحرم المكي

صدى البلد

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بمحافظة الأقصر إلى سرادق عزاء عقب وفاة معتمرة من قرية المودامود، اليوم الجمعة، وهى صائمة أثناء أدائها عمرة شهر رمضان المبارك.

 

وكان قد استقبل أهالى الأقصر نبأ وفاة المعتمدة “ نصرة إبراهيم حسين إبراهيم”  في العقد السادس من العمر، ابنة قرية المدادمود شمال شرق محافظ الأقصر أثناء تأدية مناسك العمرة بمكة المكرمة، بحالة من الحزن والفرح ايضا معبرين عن حسن خاتمتها فهى ماتت وهى صائمة فى الشهر الكريم فى الحرم .

 

ودفنت “ نصرة ” بمقابر الحرم المكي الشريف عقب صلاة الجمعة.

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الأقصر التواصل الاجتماعي الاجتماعى فيسبوك الحرم المكي الشريف الحرم المكي تواصل الاجتماعي رمضان المبارك صلاة الجمعة مقابر مكة المكرمة

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