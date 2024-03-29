حسن الخاتمة.. وفاة معتمرة من الأقصر في الحرم المكي

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بمحافظة الأقصر إلى سرادق عزاء عقب وفاة معتمرة من قرية المودامود، اليوم الجمعة، وهى صائمة أثناء أدائها عمرة شهر رمضان المبارك.

وكان قد استقبل أهالى الأقصر نبأ وفاة المعتمدة “ نصرة إبراهيم حسين إبراهيم” في العقد السادس من العمر، ابنة قرية المدادمود شمال شرق محافظ الأقصر أثناء تأدية مناسك العمرة بمكة المكرمة، بحالة من الحزن والفرح ايضا معبرين عن حسن خاتمتها فهى ماتت وهى صائمة فى الشهر الكريم فى الحرم .

ودفنت “ نصرة ” بمقابر الحرم المكي الشريف عقب صلاة الجمعة.

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