مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة في الشرقية

لقي شخص مصرعه إثر إصطدام سيارة به بطريق مصر الإسماعيلية وتم نقل الجثه والتحفظ عليهم بمشرحة مستشفي بدر تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بدر يفيد إستقبال "عبد العليم ع م" 55 سنة مقيم ابشواي بمحافظة الفيوم "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي.

وبالإنتقال والفحص تبين مصرعه إثر إصطدام سيارة به بطريق مصر الإسماعيلية وتم نقل الجثه والتحفظ عليهم بمشرحة مستشفي بدر تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.