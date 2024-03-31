عاجل| فرنسا تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للطائرات.. فيديو

أعلن سيباستيان لوكورنو، وزير الدفاع الفرنسي، أنّ باريس تعتزم تزويد أوكرانيا، بحزمة مساعدات جديدة تشمل المئات من العربات المدرعة والصواريخ المضادة للطائرات، وجاء ذلك في نبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأضاف، أن باريس ستقوم بتزويد كييف بالمزيد من صواريخ "استير 30" المضادة للطائرات والصالحة لقاذفات "سامب/تي" الشبيهة بمنظومة باتريوت للدفاع الجوي التي توفرها الولايات المتحدة.