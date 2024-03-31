وزير الإنتاج الحربي يبحث سبل تطوير صناعة العدادات الذكية محلياً

لدعم الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية.

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الإنتاج الحربي، بعدد من المستشارين والمسئولين، وكذا عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الوزير أنه تم خلال الاجتماع استعراض استراتيجية التطوير المقترحة المتعلقة بصناعة عدادات المياه والعدادات الكهربائية سواء الذكية أو مسبوقة الدفع داخل الإنتاج الحربي.

وشدد على حرص وزارة الإنتاج الحربي على الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ العديد من المشروعات القومية بالدولة.

كما شدد على حرص الوزارة على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف المجالات داخل الجهات التابعة للوزارة، مع الحفاظ على الجودة العالية والأسعار التنافسية المناسبة لمنتجاتها المدنية.

وأشار إلى اهتمام الحكومة المصرية بالتوسع في تصنيع العدادات الذكية محلياً في إطار رؤية شاملة بالاهتمام بالصناعة المحلية بوجه عام لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الحرة.

ونوه إلى أهمية صناعة عدادات المياه الذكية ودورها في ترشيد استهلاك المياه وقدرتها على مراقبة أنماط الاستهلاك بشكل مستمر، وأيضاً أهمية صناعة عدادات الكهرباء بأنواعها المختلفة، سواء الأحادية أو الثلاثية الذكية أو مسبوقة الدفع.

وأوضح أن التحديات العالمية الأخيرة وما نتج عنها من تأثيرات سلبية على الوضع الاقتصادي بكل دول العالم ومنها مصر، تحتم علينا جميعاً التكاتف لبذل أقصى جهد ممكن لاستكمال الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية.

بدوره، صرح المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأن الوزير شدد خلال الاجتماع على أن المرحلة المقبلة هي مرحلة دقيقة لابد فيها من استكمال مسيرة الإنتاج والبناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، إذ تُعد الصناعة الداعم الأهم للاقتصاد في المرحلة المقبلة وهو ما سيتحقق بالمزيد من العمل الدؤوب والاهتمام بمجال البحوث والتطوير لزيادة الإنتاجية.