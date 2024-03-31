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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا داعي لكشف الأوراق.. فنلندا لا تستبعد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا

صدى البلد

كشفت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين أنها لا تستبعد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا مستقبلًا، مشيرة إلى أن الوقت غير مناسب الآن لإرسال أي قوات إلى هناك.

وقالت فالتونين في حديث لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية: "الآن الوقت غير مناسب لإرسال قوات إلى أوكرانيا، ونحن لا نريد حتى بحث ذلك في هذه المرحلة، لكن على المدى الطويل، لا ينبغي أن نستبعد أي شيء".

وأضافت: "الغرب لا يعرف إلى ماذا سيؤدي النزاع وماذا سيحدث في المستقبل، وبالتالي لا داعي لكشف كل الأوراق".

وأثارت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي لم يستبعد فيها إرسال قوات لأوكرانيا ردود فعل قوية من العديد من الدول الأوروبية.

وقال “ماكرون” في ختام مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا عقد في باريس الشهر الماضي: "لا يوجد إجماع اليوم بشأن إرسال قوات بطريقة رسمية ومضمونة. ولكن لا ينبغي استبعاد أي شيء".

من جانبها، أكدت روسيا أن أي قوات ستظهر في أوكرانيا، ستصبح هدفا أولويا ومشروعا للجيش الروسي.

وزيرة الخارجية الفنلندية أوكرانيا الغرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ماكرون

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