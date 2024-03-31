بنك إسرائيل: خطوات الحكومة لاستبدال العمال الفلسطينيين باءت بالفشل

قال بنك إسرائيل، في تقرير نشره اليوم الأحد، إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لاستبدال العمال الفلسطينيين بالأجانب باءت بالفشل.

وأضاف أنه ينبغي للحكومة الإسرائيلية أن تفكر بشكل إيجابي في جلب العمال الفلسطينيين العمال لمساعدة صناعة البناء.

وحسب تقرير بنك إسرائيل، فأن العمال الفلسطينيين شكلوا عشية الحرب نحو ثلث العاملين في قطاع البناء، وفي نهاية ديسمبر 2023، كانت نسبة 28% من مواقع بناء المساكن مغلقة.

وأكد أن كل المحاولات التي بذلها المسؤولون الأمنيون لإقناع الحكومة بالانسحاب من هذه السياسة باءت بالفشل حتى الآن.

وحذر محافظ بنك إسرائيل أمير يارون من أن زيادة أخرى في ميزانية الأمن تتجاوز الميزانية الحالية ستؤدي إلى خطر على الاقتصاد .