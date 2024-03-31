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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بالصور.. السيارات الكهربائية الصينية تتألق في معرض بانكوك الدولي

معرض بانكوك
معرض بانكوك

مع تصاميم عالية الجودة ومبتكرة وأسعار تنافسية، تتألق شركات السيارات الكهربائية الصينية في المعرض الدولي السابع والأربعين للسيارات في بانكوك (BIMS).

افتتح معرض بانكوك للجمهور لمدة 12 يومًا يوم الأربعاء، وجذب حوالي 49 علامة تجارية رئيسية للسيارات للعرض للزبائن، مع إطلاق ما لا يقل عن 20 نموذجًا جديدًا.

أثارت MG Cyberster، وهي سيارة رياضية قابلة للتحويل كهربائية ذات مقعدين أطلقتها شركة MG Motor في المعرض لأول مرة في جمعية دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إعجاب عشاق السيارات.

دخلت MG Motor، التابعة لشركة SAIC Motor، سوق تايلاند في عام 2019 وشهدت أول سيارة كهربائية محلية الصنع تخرج من خط الإنتاج في البلد جنوب شرق آسيا في نوفمبر الماضي.

وقال شو يين، رئيس مبيعات MG (تايلاند): "كواحدة من أوائل العلامات التجارية الصينية التي دخلت تايلاند، قمنا بإطلاق مجموعة كاملة من المنتجات من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية في السوق التايلاندي من أجل تلبية طلب العملاء".

 

أحدث السيارات الصينية في تايلاند

كشفت الشركات الصينية الجديدة مثل Zeekr لشركة جيلي وXpeng عن أحدث السيارات الكهربائية لعملائها التايلانديين في المعرض.

وقال أليكس باو، رئيس منطقة جنوب شرق آسيا لشركة Zeekr، إن شركتهم توسعت حاليًا عالميًا، وقد وقعت اتفاقيات تعاون مع لاوس وميانمار وتايلاند وماليزيا وبلدان جنوب شرق آسيا الأخرى.

وقد كانت تايلاند مركزًا رئيسيًا لإنتاج السيارات في جنوب شرق آسيا بسبب سلسلتها الصناعية وموقعها الجغرافي. 

وتسعى البلاد الجنوب شرق آسيوية إلى تحويل حوالي 30 في المائة من إنتاجها السنوي من المركبات إلى سيارات كهربائية بحلول عام 2030.

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معرض بانكوك السيارات الكهربائية السيارات الصينية

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