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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتابع جهود محافظة أسوان في تنفيذ مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة باسوان

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة أسوان في متابعة العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للوقوف على الموقف التنفيذي وتذليل المعوقات أولاً بأول لتسريع وتيرة العمل بها، لدخولها في الخدمة وفقا للجداول الزمنية المحددة وذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القري الأكثر احتياجاً وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والعمل علي خفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة في تلك القري للمرأة المعيلة والشباب .

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى مديرية الطرق بتكثيف الأعمال الجارية للإنتهاء من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية أو بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ، لافتاً إلى أنه تم التشديد على أهمية الإلتزام بالبرامج الزمنية المحددة لنهو كل مشروع في التوقيتات المناسبة لها " بحيث يتم تنفيذ أعمال الرصف لما يعقبه من وضع اللمسات الجمالية من الدهانات والإنارة والتشجير بمختلف المناطق المستهدفة.

من جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق لإنهاء أعمال الخطة الإستثمارية للرصف للعام المالى الحالى 2023/2024 ، والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 50 كم ، وبإعتمادات 131.5 مليون جنيه ، لافتاً بأنه تم الإنتهاء من أعمال رصف الشارع الجديد ، وأيضاً المناطق الداخلية خلف الإستاد وحى خالد بن الوليد ، وهو الذى تكامل مع تنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية بشأن رصف المساحات الناتجة عن إزالة الإشغالات بمحيط مبنى مديرية الأمن القديم ، والتى تم إستثمارها فى إقامة باركنج حضارى لإنتظار السيارات بشكل جمالى وراقى ليستوعب كافة المركبات ، ومنع أى تكدس أو عشوائية على كورنيش النيل .

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حياة كريمة وزارة التنمية المحلية محافظة أسوان

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