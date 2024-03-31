درة تخطف الأنظار برفقة زوجها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة درة متابعيها صورة جديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت درة بإطلالة رومانسية برفقة زوجها، حازت على إعجاب متابعيها.

وحرصت الفنانة درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا لها من إحدى جلسات التصوير التي خضعت لها.

وتألقت درة في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الروز المزين بالكامل بالتطريزات الراقية التي زادت من أناقتها.

فستان درة توقيع براند شالكي

وحمل فستان درة توقيع براند شالكي، وبلغ سعر التصميم 528.66 دولار أمريكي أي يقرب من 25 ألف جنيه مصري.

وانتعلت درة حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون البيج، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت درة على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون إطلالتها.