حقيقة استبعاد نيمار من قائمة الزمالك أمام فيوتشر بسبب تسريب تشكيلة الأبيض

يخوض نادي الزمالك مباراة هامة مساء اليوم أمام نادي فيوتشر وذلك في بطولة الكونفدرالية.

نشر الإعلامي إبراهيم فايق تصريحات الناقد الرياضي أحمد شوقي بشأن حقيقة استبعاد سيد نيمار من قائمة الزمالك أمام مودرن فيوتشر وعلاقة ذلك بأزمة تسريب تشكيلة الزمالك على السوشيال ميديا.

وقال أحمد شوقي “نيمار متهم بتسريب تشكيلة الزمالك على السوشيال ميديا، لكن هذا غير حقيقي، ونيمار مستبعد فتياً”.

كشف الناقد الرياضي فتحي سند، عن مفاجأة بشأن سبب قرار البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك ، باستبعاد سيد عبدالله نيمار من قائمة الفريق لمواجهة مودرن فيوتشر.

إستبعاد "سيد نيمار" من قائمة الزمالك

وكتب فتحي سند عبر حسابه علي فيسبوك "تقارير صحفية إستبعاد "سيد نيمار" من قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر بسبب تسريب اللاعب لتشكيل الفريق لوسائل الإعلام قبل المباراة".