محافظ الغربية يشارك عمال غزل المحلة السحور الرمضاني

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على الاستجابة لدعوة عمال الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، بمشاركتهم السحور الرمضاني، في الليلة الأولى من العشر الأواخر من رمضان، والذي نظمته رابطة أصحاب مصانع الغزل بأحد مصانع المحلة، وذلك بحضور النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب، المهندس محمود الفوطي رئيس الرابطة، المهندس محمد الصياد نائب رئيس الرابطة، المهندس محمد فتحي، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، اللواء هشام رفعت رئيس حي أول المحلة.

ووجه محافظ الغربية الشكر للنائب محمود الشامي وللمهندس محمود الفوطي على الدعوة، كما وجه أيضا الشكر للعمال على دعوتهم، معرباً عن سعادته البالغة للتواجد بينهم.

وأشار رحمي أن الغربية محافظة صناعية لديها العديد من المقومات وعلى رأسها العمالة الماهرة وخاصة في مدينة المحلة الكبرى، قلعة النسيج، التي تصدر إنتاجها لمختلف دول العالم مختوما بشعار صنع في مصر.

ومن جانبهم وجه العمال الشكر للمحافظ على حضوره لمشاركتهم سحور رمضان، كما وجه النائب محمود الشامي والمهندس محمود الفوطي رئيس الرابطة الشكر والتقدير لمحافظ الغربية على الحضور، موجهين عددا من الطلبات والمقترحات الخاصة بالمنطقة الصناعية، ووجه المحافظ على دراستها للحل فوراً.