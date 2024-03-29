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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشهد مهيب| زفة لـ 350 طفل من حفظة القرآن الكريم في شوارع طنطا.. شاهد

زفة حفظة القرآن الكريم
زفة حفظة القرآن الكريم بالغربية

شهدت منطقة كفر عصام بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم تدشين احتفال اسطوري لأكثر من 350 طفل من حفظة القرآن الكريم حيث نظم الأسر والعائلات ومشايخ المنطقة زفة وممر شرفي لهم عقب أداء صلاة الجمعة بالمسجد الكبير لتكريمهم وفرحا لختمهم القران الكريم وحفظ اجزاءه .

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وردد المشاركون في مسيرة التكريم هتافات جاء أهمها "لا اله الا الله ... محمد رسول الله ودول أحباب الله " "نور على نور .. وفي قلوبهم كلام الرحمن " .

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الجدير بالذكر أن حالة من الفرحة والسعادة الغامرة انتابت أسر وعائلات الأطفال التي تراوحت أعمارهم السنية ما بين "5_15" سنوات لافتين في رسالتهم أن نشر تعاليم الدين الإسلامي وحفظ القران الكريم وترديد آياته هو لواء بناء المجتمع وأبنائه مستقبلا ".

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