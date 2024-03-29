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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الهجرة: المجتمعات الغربية تحتاج للعمالة المصرية الشابة

السفيرة سها جندي،
السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن المجتمعات الغربية تحتاج للعمالة المصرية الشابة، خاصة أن معدل الأعمار في تلك المجتمعات مرتفع.

وقالت سها جندي، خلال لقاء لها لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن الصين باتت تعاني من أزمة نقص التعداد السكاني، مؤكدة أن المجتمع المصري من أوائل المجتمعات الأكثر امكانية للإندماج في المجتمعات الأوروبية.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن هناك وظائف نتيجة أزمة كورونا تم القضاء على بعض الأعمال، وكثير من المصريين عانوا في تلك الفترة بسبب تلك الجائحة

السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة المجتمعات الغربية الصين المجتمع المصري

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