رئيس وزراء التشيك يعتزم نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس

أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، اليوم الأحد، أنه يعتزم نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة خلال الأشهر المقبلة.

ووفقا له، قبل اتخاذ القرار رسميا، سيتم فحص جميع جوانب وعواقب هذه الخطوة.

وأوضح في الوقت نفسه أنه في رأيه، فإن الإسراع في اتخاذ قرار نقل السفارة سيعبر عن دعم سفارة براغ الثابت لإسرائيل.

وبعد أيام من هجوم 7 أكتوبر، قال فيالا إن الوقت قد حان لنقل السفارة إلى القدس.

وأضاف: "لقد أيدت شخصيا نقل السفارة التشيكية إلى القدس لفترة طويلة، وأنا مقتنع بأن هذه ستكون خطوة مرغوبة في الوقت الحالي، وأعتزم مناقشة مسار العمل المحدد في هذا الوضع مع شركائي في التحالف".

في المقابل، يواجه بيالا انتقادات من داخل حكومته بسبب هذه الخطوة.

وأعرب وزير الخارجية جان ليبافسكي في وقت سابق عن معارضته، وادعى أن هذه الخطوة ستكون انتهاكا للقانون الدولي، وتناقضا مع الخط الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي، فضلا عن تصعيد محتمل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.