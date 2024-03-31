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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن رضا سليم لاعب الأهلي

صدى البلد

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن اتخاذ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرارا بشأن لاعب الفريق المغربي رضا سليم، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن: "كولر يدرس إعادة رضا سليم أساسيا في تشكيل الأهلي أمام سيمبا في الإياب".

وعبر ضياء السيد لاعب الأهلي السابق عن سعادته الكبيرة بفوز الأهلي على سيمبا التنزاني بهدف نظيف في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية المحور: "الأهلي نجح في تحقيق الفوز على سيمبا، وخرج بشباك نظيفة رغم صعوبة المباراة".

وتابع ضياء السيد: "نتيجة 1 -0 خادعة ولكنها مطمئنة وتعطي معنويات عالية للاعبين".

وأكمل: " كولر نجح في اختيار الطريقة المناسبة للمباراة وكذلك شارك لاعبين مناسبين في محاولة منه للسيطرة على منطقة وسط المعلب، في المقابل سيمبا تفوق في التمريرات بين الخطوط وشوبير قدم مباراة جيدة وتصدى لـ 7 كرات فهو حارس متميز ومستقبل كبير للنادي الأهلي.

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