نهال طايل: ماينفعش تألف النعمة.. لازم تقدرها وتبقى فاهمها وتحمد ربنا عليها

أكدت الإعلامية نهال طايل، أن الله سبحانه وتعالى عطاءة لعباده كبير، معلقة: “مفيش حاجة أحسن من عوض الله للإنسان، ولو الإنسان اعترض على ما يقوم به الله سبحانه وتعالى، يكون أمرا خاطئا، فالإنسان عليه أن يسلم أموره لله”.

وقالت نهال طايل، خلال تقديمها برنامج “إحنا لبعض”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن البعض يألف نعم الله سبحانه وتعالى، معقبة: "اللي بيألف النعمة وميشكرش ربنا سبحانه وتعالى عليها هتزول".

وأضافت: “ماينفعش تألف النعمة لازم تقدرها وتبقى فاهمها وتحمد ربنا عليها، لأن الإنسان يسير وفقا لما يحدده الله سبحانه وتعالى له”.