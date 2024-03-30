كلمة كبيرة قوي.. نهال طايل تتحدث عن فضل جبر الخواطر وحسن معاملة الناس

أكدت الإعلامية نهال طايل من خلال برنامج “إحنا لبعض” على شاشة “صدى البلد”,، أنه “لا يوجد عمل يقرب الإنسان إلى ربه بعد الفرائض إلا حسن معاملة الناس وقضاء حوائجهم وجبر خواطرهم”.

وقالت طايل إنه “لا يوجد عمل يجلب غضب ربنا مثل أءى البشر وكسر خواطرهم وإدخال الحزن عليهم”، داعية: "اللهم اجعلنا ممن يقضون حوائج الناس ويجبرون بخواطرهم".

كلمة كبيرة أوي

وأضافت الإعلامية نهال طايل: "جبر الخواطر دي كلمة كبيرة أوي متستهونوش بيها".

وتابعت: "لما ألقى حد في أذى ويطلب من المساعدة وأقرر إني أساعده باللي أقدر عليه عشان أجبر بخاطره، دي حاجة كبيرة قوي عند ربنا".