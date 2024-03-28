الذنوب لما تزيد القلوب بتصدي.. كلمات مؤثرة من نهال طايل عن فضل الذكر

قالت الإعلامية نهال طايل: “فى البداية كنا نقول أهلا يا شهر الصوم.. والأن نقول مهلا يا رمضان”، مشيرة إلى أنه عندما يزيد الذنب يخلق بعدا بين الشخص وربه.

وأضافت الإعلامية نهال طايل، خلال برنامجها “احنا لبعض” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”: “الذنب مبيخليش قلب الشخص يشوفه ويصدي.. تبص تلاقي الشخص دا كمان أخلاقه تغيرت ومبقاش يقدر يعرف الصحيح من الخاطئ”.

وتابعت الإعلامية نهال طايل: “عندما يزيد الذنب يقوم بعمل حجاب ويجعل الشخص لا يري.. كتفاك خلاص من كتر ما عليها من ذنوب أصبحت شخص لا ترى ولست مدركا أو متحكما فى تصرفاتك.. على عكس المغفرة والتوبة”.