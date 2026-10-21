بسبب مطب في الشارع .. إحالة أوراق 3 أشخاص للمفتي قتلوا شخص وأصابوا أخر بأسيوط

أحالت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط، أوراق 3 أشخاص لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم بعد إدانتهم بقتل شخص وإصابة أخر بسبب خلافات على بسبب مطب صناعي بقرية بصرة بمركز الفتح، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر ديسمبر للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الحميد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد حسن شلقامي، الرئيس بالمحكمة، و إيهاب أحمد دهيس، و عمرو عبد العزيز قرني، و أمانة سر سيد علي بكر وناصر فؤاد.

تعود وقائع القضية رقم 19404 لسنة 2025 جنايات الفتح إلى ورود بلاغا لمركز الشرطة بإطلاق أعيرة نارية بقرية بصرة ووجود متوفى ومصاب، انتقل إلى موقع البلاغ ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص مقتل " رجب . س . ع " وإصابة" أحمد . م . ع ".

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "مصطفى . م . ش " ، و " سيد . ع . خ "، و " محمد . ز . ش " والمصاب الثاني .

وأشارت التحريات إلى وقوع مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتبادل إطلاق الأعيرة النارية بين المتهمين والمجني عليهما بسبب قيام المتهمين بإنشاء مطب صناعي أمام منازلهم وحال مرور المجني عليه الأول وقعت مشادة نتج عنها تبادل إطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني.