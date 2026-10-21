قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواطن لوزير التموين: واحد شغال نقاش ومدخل عياله مدرسة خاصة.. ليه يتشال من التموين؟
التموين: 210 مليارات جنيه للدعم السلعي و57 مليون مواطن يستفيدون من المنظومة
بسبب مطب في الشارع .. إحالة أوراق 3 أشخاص للمفتي قتلوا شخص وأصابوا أخر بأسيوط
آراء المواطنين بشأن منظومة الدعم النقدي والسلعي
تحرك عاجل لتعديل لائحة مجموعات التقوية المدرسية|التعليم: هدفنا منح المعلمين 90%من قيمتها
التموين: استمرار العمل بمبادرة تخفيض الأسعار حتى شهر رمضان 2027
أمين البحوث الإسلامية: مبادرة شيخ الأزهر تسعى لنزع فتيل الفتنة وتجنيب الشعوب الخسائر
شعب مالوش مثيل.. مشاري راشد يشيد بخفة دم المصريين: كل واحد عنده اسمين
7 معلومات عن ظهور الأهلي أمام كيتارا الأوغندي في إياب الكونفدرالية
جلسة بعنوان “ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية” ضمن فعاليات منتدى مصر 2026
5 وفيات ومخاوف من تفاقم الوباء.. حمى الضنك تضرب ولاية سنار السودانية
حالنا من حال الفرنسيين.. اليونانيون يخرجون في مظاهرات عارمة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب مطب في الشارع .. إحالة أوراق 3 أشخاص للمفتي قتلوا شخص وأصابوا أخر بأسيوط

محكمة
محكمة
إيهاب عمر

أحالت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط، أوراق 3 أشخاص لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم بعد إدانتهم بقتل شخص وإصابة أخر بسبب خلافات على بسبب مطب صناعي بقرية بصرة بمركز الفتح، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر ديسمبر للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الحميد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد حسن شلقامي، الرئيس بالمحكمة، و إيهاب أحمد دهيس، و عمرو عبد العزيز قرني، و أمانة سر سيد علي بكر وناصر فؤاد.

تعود وقائع القضية رقم 19404 لسنة 2025 جنايات الفتح إلى ورود بلاغا لمركز الشرطة بإطلاق أعيرة نارية بقرية بصرة ووجود متوفى ومصاب، انتقل إلى موقع البلاغ ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص مقتل " رجب . س . ع " وإصابة" أحمد . م . ع ".

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "مصطفى . م . ش " ، و " سيد . ع . خ "، و " محمد . ز . ش " والمصاب الثاني .

وأشارت التحريات إلى وقوع مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتبادل إطلاق الأعيرة النارية بين المتهمين والمجني عليهما بسبب قيام المتهمين بإنشاء مطب صناعي أمام منازلهم وحال مرور المجني عليه الأول وقعت مشادة نتج عنها تبادل إطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني.

أسيوط فضيلة المفتي قتل شخص خلافات مطب صناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

البطاطا البرتقالية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟ .. وهذه علاقتها بزيادة الوزن

أسعار الدواجن

البانيه بكام؟ .. تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 21-10-2026

جون إدوارد

محمد شبانة يكشف مفاجأة بشأن انتخابات الزمالك المقبلة وعودة جون إدوارد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر

العثور على طفلة مدينة السادات

بعد استغاثة والدها المُغترب بالسعودية.. أهالي مدينة السادات يعثرون على طفلة تغيّبت عن منزلها.. تفاصيل

منتخب مصر

بعد إيقاف التوأم 3 مباريات.. بديل حسام حسن في قيادة منتخب مصر

الزمالك

«ماينفعش نسيب الناس للسوشيال ميديا».. شبانة: الـ«VAR» لم يناقش أو يُراجع لعبتي «شيكوبانزا» في مباراة القمة

ترشيحاتنا

صورة من للغطاء المكشوف

عقب استغاثة مواطن.. محافظ الإسكندرية يوجّه بتركيب غطاء غرفة مياه الشرب

اسعار فستانين الجونة 2026

نصف مليون جنيه في فستان واحد .. أسعار صادمة لفساتين نجمات الجونة 2026

نجوم الفن يتفاعلون مع موقف السيسي تجاه السعودية

شيرين وأصالة ووائل كفوري.. نجوم الفن يتفاعلون مع موقف رئيس مصر تجاه السعودية

بالصور

قبل غسل البطاطين الشتوية.. أخطاء ممكن تبوظ الأقمشة وتفقدها نعومتها

قبل غسل البطاطين الشتوية.. أخطاء ممكن تبوظ الأقمشة وتفقدها نعومتها
قبل غسل البطاطين الشتوية.. أخطاء ممكن تبوظ الأقمشة وتفقدها نعومتها
قبل غسل البطاطين الشتوية.. أخطاء ممكن تبوظ الأقمشة وتفقدها نعومتها

غير تقليدي.. كارولين عزمي تستعرض جمالها على السجادة الحمراء

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

طريقة عمل السبانخ الخضراء بالطريقة المصرية.. سر الطعم البيتي المميز

طريقة عمل السبانخ الخضراء بالطريقة المصرية
طريقة عمل السبانخ الخضراء بالطريقة المصرية
طريقة عمل السبانخ الخضراء بالطريقة المصرية

تصميم لافت .. إنجي المقدم تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

فيديو

صورة من للغطاء المكشوف

عقب استغاثة مواطن.. محافظ الإسكندرية يوجّه بتركيب غطاء غرفة مياه الشرب

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد