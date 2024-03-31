نجا بأعجوبة.. منشار كهربائي كاد يفتك بشاب أمريكي

أظهرت لقطات مرعبة اللحظة التي نجا فيها رجل من ولاية أوريجون الأمريكية من الموت المحتم بثانية واحدة عندما اندفعت نحوه شفرة منشار "تائهة" عبر ساحة انتظار السيارات.

دخل الشاب شاين رايمش إلى سوق في يوجين، وأغلق الباب خلفه حتى استقرت الشفرة في الحائط، ما أدى إلى هز المتجر بأكمله.



لقد انفصلت الشفرة التي يبلغ طولها أربعة أقدام من موقع بناء قريب واتجهت نحو رايمش، وازدادت سرعتها أثناء انزلاقها بين السيارات المتوقفة في ساحة انتظار السيارات.

وقال رايمش لقناة "ABC News" بعد المحنة المخيفة: "أعني، من الواضح أن هذا لم يكن وقتي ولكن ربما كان الوقت الأصعب الذي مررت به على الإطلاق". يتذكر قائلا: "كنت أسير في المتجر



وأوضح: "في اللحظة الأخيرة تمكنت من الانحناء خلف الطاولة". تُظهر لقطات كاميرات المراقبة من داخل المتجر رايمش وهو ينظر إلى ساحة انتظار السيارات، ويرى الشفرة قادمة نحوه وينحني بسرعة إلى يساره خلف جدار المتجر.

وتُظهر لقطات المراقبة أيضًا أن الجدران تهتز عندما اصطدمت الشفرة بالحائط ما أثار خوف من بداخلها.