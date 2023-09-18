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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ساعد نفسه بنفسه..منشار كاد أن يتسبب في كارثة صحية لبريطاني

ساعد نفسه بنفسه..منشار
ساعد نفسه بنفسه..منشار كاد أن يتسبب في كارثة صحية لبريطاني

بينما يقص البريطاني بريندان كلانسي بعض القطع الخشبية في حديقة منزله، تعرض لإصابات خطيرة في جسده، حيث كانت الصدمة. 

لم يدرك الرجل البريطاني أن شعوره بالألم الغريب ناتج عن تبعثر أمعائه خارج جسده بسبب المنشار، وفقا لما ذكرته صحيفة “اكسبريس”، منذ قليل. 

وبشأن تفاصيل الحادثة، علق الرجل البالغ من العمر 67 عاما وهو أب لـ 5 أبناء عما حدث، قائلا: “عندما أدركت أن أمعائي أصبحت خارج جسمي دخلت المنزل لملمت أحشائي داخل قميص وتوجهت إلى المستشفى مذعورا”.

بريندان كلانسي 

منشار كاد يتسبب بكارثة 

وأضاف الرجل: “كانت زوجتي خارج المنزل لذا قدت السيارة بنفسي، وعندما وصلت إلى المستشفى التي تقع على بعد 10 دقائق من منزلي، ذعر مقدمو الرعاية من مشهد أمعائي المتدلية”.

وواصل البريطاني: “كان النزول إلى نقالة الإسعاف مؤلم جدا، وعندها بدأت أفقد تركيزي من شدة الألم، تم نقلي لمستشفى جراحي متخصص حيث تم إنقاذ حياتي، أقدر كم أنا محظوظ لكوني على قيد الحياة، وأريد أن أشكر كل من ساعدني في هذا اليوم”. 

وأكد أنه في وقت لاحق، تم استدعاء سيارة إسعاف ويلز الجوية لنقل كلانسي إلى مستشفى جامعة ويلز حيث خضع لعملية جراحية لمدة 4 ساعات قبل أن يعود إلى المنزل بندبة يبلغ طولها 12 بوصة دون إصابات دائمة". 

وقال البروفيسور ديفيد لوكي، الذي عالج كلانسي، إنه سعيد لتعافيه، مختتما: “على الرغم من النتيجة الإيجابية في هذه الحالة، فإننا لا نزال ننصح أي شخص في حالة الطوارئ بالاتصال بالرقم 999 مباشرة، كما أن مع حدث معه بمثابة تذكير للجميع بضرورة توخي الحذر عند استخدام الأدوات الكهربائية”.

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بريطاني بريندان كلانسي المنشار منشار كارثة خطير

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