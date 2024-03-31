حملات مكبرة لإزالة البناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بشن حملة مكبره لإزالة 3 حالات تعدي بالبناء المخالف عباره عن أعمده مسلحه وقواعد وبناء بالدبش على مساحه ٢٥٠٠ متر وتم تنفيذ الإزالة الكلية للتعديات بنطاق الوحدة المحلية بالقصاصين شرق بالاشتراك مع العميد عمرو عبد الهادي مأمور مركز شرطة الحسينية وقوه القسم وتطبيق القانون على المتعدين.

كما قامت رئاسة مدينة القرين بفك شدة خشبية مخالفة بنطاق المدينة على مساحة ١٥٠ مترا لإقامة سقف مخالف وتم فك الشدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.