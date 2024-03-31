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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انهيار جسر ترعة الإسماعيلية يتسبب في انقطاع مياه الشرب بمحافظة السويس

الحادث
الحادث

طالبت محافظة السويس المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، بعد انهيار جسر على ترعة الإسماعيلية بقرية عين غصين بمركز ومدينة الإسماعيلية.

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وتمثل ترعة الإسماعيلية مصدر المياه الرئيسي لمحافظة السويس، حيث تبدأ الترعة من محافظة الشرقية وتمتد إلى الإسماعيلية ومنها إلى السويس جنوبا، وتعتمد المحافظة على عدة محطات تنقية مياه بطول الترعة، ومحطات رفع لتغذية أحياء السويس وضواحيها، وري الزراعات بالقطاع الريفي، فضلا عن استخدام مياه الترعة من المآخذ في أعمال التبريد الصناعي لمعامل البترول.


ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة السويس بيانا أفادت فيه حدوث انهيار بجسر على الترعة في نطاق محافظة الإسماعيلية، وسيترتب على ذلك قطع مؤقت لتدفق المياه بالجزء الجنوبي في الترعة الممتدة للسويس، وكذلك يؤدي إلى انخفاض وانقطاع المياه في جميع المناطق، وناشد البيان المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه حتى الانتهاء من المشكلة.

كان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وجه بالتعامل الفوري مع حادث انهيار جسر بقرية عين غضين من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأغلقت مديرية الري الهويس المغذي لمنع تدفق المياه بالترعة، مع العمل على تصريف الكمية الموجودة من الفتحات الجانبية، وجرى الدفع بـ 20 طن دبش، ولوادر من مركز ومدينة فايد، و طن دبش ولودر دعم من مركز ومدينة أبوصوير لمنع وصول المياه لبيوت الأهالي.

وتوجهت فرق الحماية المدنية والإسعاف ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وكذلك أبوصوير وفايد لتقديم الدعم، وانضمت إليهم معدات الأحياء الثلاثة وكذلك معدات مديرية الطرق والنقل لبدء أعمال الترميم وتصريف المياه التي غمرت الأراضي وحاصرت المنازل.

وأفادت المعاينة أن الجسر تعرض لانهيار جزئي من الجهة الغربية على ترعة الإسماعيلية، وأسفر عن ذلك دخول مياه الترعة إلى الأراضي الزراعية المجاورة للترعة وحصار المنازل.

وأكد محافظ الإسماعيلية على عدم وجود أي خسائر بشرية، حيث جرى اخلال المنازل من الأهالي، لا سيما المنازل الريفية الأكثر تضررا، وجرى التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بحصر الأسر وتقديم الدعم الفوري لهم.

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