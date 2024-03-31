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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تستلم 5 آلاف كرتونة مواد غذائية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

شهدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استلام ٥ آلاف كرتونة مواد غذائية فى إطار المبادرة التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع بنك الطعام المصرى، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتكافل وكرامة تزامنًا مع شهر رمضان الكريم و قرب حلول عيد الفطر المبارك.

 

هذا وقد استمعت المحافظ إلى شرح تفصيلى من  الشيماء عبد المعطى مدير مديرية التضامن الاجتماعي، حول ما تتضمنه كل كرتونة من مواد غذائية أساسية وهى عبارة عن ٤ كيلو أرز و ٥ أكياس مكرونة و ٢ كيلو سكر و كيلو دقيق و لوبيا و فول ،زيت ،ملح طعام ،جبن ،صلصة وشاى ، كما اطلعت أيضًا خطة التوزيع للوصول إلى الفئات المستحقة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

 

فيما وقد أشادت " محافظ دمياط " بالمبادرات التى يطلقها بنك الطعام المصرى تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي لرعاية ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

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