ميناء دمياط يستقبل 41 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 5 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة .



بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25543 طن تشمل : 5718 طن رمل صب و 9049 طن يوريا صب و 1306 طن يوريا معبأ و 6451 طن اسمنت معبأ و 1140 طن زيت طعام و 1188 طن ملح و 691 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63717 طن تشمل : 18904 طن قمح و 8868 طن خردة و 3331 طن حديد و 6250 طن فول و 11500 طن ذرة و 1070 طن خشب زان و 150 طن فول صويا و 7800 طن سكر و 5844 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 410 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 560 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1750 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62132 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 137160 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3653 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي والقليوبية ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4292 شاحنة .