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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 41 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 5 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة .
 

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بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25543 طن تشمل :  5718 طن رمل صب  و 9049 طن يوريا صب و 1306 طن يوريا معبأ و 6451 طن اسمنت معبأ و 1140 طن زيت طعام و 1188 طن ملح و 691 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63717 طن تشمل :  18904 طن قمح و 8868 طن خردة و 3331 طن حديد و 6250 طن فول و 11500 طن ذرة و 1070 طن خشب زان و  150 طن فول صويا و 7800 طن سكر و 5844 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 410 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 560 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1750 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62132 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 137160 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3653 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي والقليوبية ،  و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4292 شاحنة .

دمياط الحبوب والغلال القطاع الخاص هيئة ميناء دمياط بضائع متنوعة خلال الـ 24 ساعة خشب زان

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