الكشف على 1513 مواطنًا بالمجان في دمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة، تضمن أبرز نتائج أول قافلة طبية التى تم اطلاقها ، بقرية تفتيش السرو التابعة لمركز فارسكور، ضمن خطة شهر مارس الجارى.

وأشار البيان إلى أن القافلة تضمنت ١١ عيادة بعدد ٩ تخصصات طبية تردد عليها ١٥١٣ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، تم تحويل ٢١ حالة إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، ، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٨ حالات ، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١٧٣حالة و فحص ٤١ حالة بالأشعة و٦٠حالة أخرى بالسونار و إجراء ٣٨٣ تحليل بمعمل الدم و ٢٧ تحليل بمعمل الطفيليات ،كما تضمنت القافلة إقامة ١٠ ندوات توعوية صحية حضرها ١٠٧ مواطن..

هذا ويشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، حيث تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان..