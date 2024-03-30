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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1513 مواطنًا بالمجان في دمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

تلقت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة، تضمن أبرز نتائج أول قافلة طبية التى تم اطلاقها  ، بقرية تفتيش السرو التابعة لمركز فارسكور،  ضمن خطة شهر مارس الجارى.

وأشار البيان إلى أن القافلة تضمنت ١١ عيادة بعدد ٩ تخصصات طبية تردد عليها ١٥١٣ مواطن  تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان،  تم تحويل ٢١ حالة إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم،  ، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٨ حالات ، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١٧٣حالة و فحص ٤١ حالة بالأشعة و٦٠حالة أخرى بالسونار و إجراء ٣٨٣ تحليل بمعمل الدم و ٢٧ تحليل بمعمل الطفيليات ،كما تضمنت القافلة إقامة ١٠ ندوات توعوية صحية حضرها ١٠٧ مواطن..

هذا ويشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان،  وتحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، حيث تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان..

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