كوبرا الحلقة 4.. كرامات محمد إمام في دمياط  والبوليس يقترب منه

شهدت الحلقة ٤ من مسلسل كوبرا، مشاهد كوميدية للفنان محمد إمام الذي تحول إلى شيخ وله كرامات ويلجأ له أهل دمياط لحل أزماتهم.

وظهرت منة فضالي لأول مرة بدور فتاة مقتنعة أن الجن العاشق يسيطر عليها والسبب في عدم زواجها ويعجب بها محمد إمام.





في الوقت نفسه تواصل كوبرا مع أسرته وصديقه سيكا عن طريق التليجرام ولكن زوج شقيقته وشى به لدى حربي شقيق المعلم شيخون.

خطف عزيز الخيال ابنة شيخون للضغط عليه للحصول على الهارد الخاص به، فيما يراقب البوليس شريحة هاتف كوبرا ويطارده في دمياط.

مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم .