محمود عبد المغني يتحدث عن دوره في مسلسل كوبرا

كشف الفنان محمود عبد المغني، عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "كوبرا" مع النجم محمد إمام، والذي يعرض الآن ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وأكد الفنان محمود عبد المغني، علي أن العمل أول لقاء له مع النجم محمد إمام، والمخرج أحمد شفيق، وهو شيء جذاب جداً بالنسبة له حيث الأجواء خلف الكاميرا كانت مميزة.

وأكد على أنه يؤدي شخصية ضابط الشرطة "حازم الديب" الذي يُطارد "كوبرا" طوال الأحداث ولا تتوقف العلاقة بينهما خلال الحلقات على المُطاردات المُستمرة بل هناك حالة من الصراع المُتزايد يومياً مع تدفق الأحداث، بجانب الحياة الإنسانية للضابط الذي لديه طفلة صغيرة يتحمل أعباءها بعد وفاة زوجته مما يُظهر جوانب مُختلفة من شخصيته التي تُطبق روح القانون أحيانا وهو ما ينعكس على بعض المواقف التي سيكون لها تأثير كبير على الأحداث.

مُسلسل "كوبرا" من بطولة محمد إمام، مجدي كامل، محمود عبد المغني، محمد ثروت، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، محمود البزاوي، مجدي كامل، أوس أوس، علاء مرسي، معتز هشام، وبمشاركة هالة فاخر، وأحمد بدير، حجاج عبد العظيم، صفاء الطوخي وآخرين... من تأليف أحمد أبو زيد، وإخرج أحمد شفيق.